إيران حققت الإكتفاء الذاتي في تصنيع أجهزة المحاكاة

وأحيى العميد واحدي ذكرى أسبوع الدفاع المقدس وصرح، "ان سلاح الجو يعتمد على العتاد، وبعد انتصار الثورة كان سلاح الجو على رأس قائمة الحظر المفروض على قواتنا المسلحة، حيث غادر البلاد جميع المستشارين العسكريين ولكن بتوجيه من الإمام الخميني(رض) وبفضل الجهود الجهادية لكوادرنا الفنية وشجاعة طيارينا تمكنا من خوض ثمان سنوات من الدفاع المقدس بنجاح .

وتابع: "لقد حققنا اليوم نجاحات كبيرة من خلال تصنيع طائرة ياسين التدريبية النفاثة، ومقاتلة كوثر المزودة بأحدث المعدات في العالم. بالإضافة إلى ذلك، أصبحنا مكتفين ذاتيا في مجال تصنيع أجهزة المحاكاة والتدريب عليها، وأصبحنا قادرين على تصلیح وتصنيع العديد من أجزاء ومعدات الطائرات".

وقال نائب قائد سلاح الجو الإيراني: جميع المعدات والعتاد المستخدم في المناورتين الأخيرتين، بما في ذلك صواريخ جو – جو، وصواريخ جو – أرض، والقنابل، والطائرات المسيرة، كانت محلية الصنع على يد الكفاءات الشبابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح العميد واحدي: نحن نشهد اليوم تماسكا ووحدة عميقة بين جميع أركان القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش، والحرس الثوري، وقوات التعبئة (البسيج)، وقوى الأمن الداخلي بفضل التوجيهات والتدابير الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية وقد أثبتت التجربة أن جميع النجاحات والانتصارات المحلية والدولية تأتي في ظل الوحدة واتباع ولاية الفقيه.

انتهى**أ م د