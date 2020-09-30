السفير الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو في أفضل حالاتها

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء: بالنظر إلى أهمية العلاقات، يجب أن تعمل وسائل الإعلام في كلا الجانبين بفاعلية لتعزيز العلاقات وتقويتها، بحيث تكون أكثر اجتهادا في تنفيذ هذه المهمة من المؤسسات الأخرى، و يتعين محاولة التقريب بين الشعبين من خلال نشر وتعريف ثقافات البلدين.

وحذر السفير الإيراني وسائل الإعلام من نشر القضايا التي تضر بالعلاقات بين البلدين وقال: يجب أن نتصرف بطريقة تعزز العلاقات بين البلدين يوما بعد يوم.

التعاون بين وكالة إرنا ووسائل الإعلام الروسية

وفي إشارة إلى العلاقات الإعلامية بين البلدين، قال جلالي: أن وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) تتعاون عن كثب مع وكالة أنباء تاس ووكالة الأنباء الدولية الروسية "سيغودنيا"، والتي تضم العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك ريا نوفوستي وسبوتنيك وراشا تودي (روسيا اليوم).

وأضاف جلالي: أن وكالة إرنا وقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع وكالة أنباء تاس وسيغودنيا في مجالات الأخبار وتبادل الصور والخبرات، وكذلك الدعم المتبادل بين البلدين.

وقال إنه وفي هذا الصدد، فمن المقرر أن يعقد الرئيس التنفيذي لإرنا ورئيس وكالة أنباء تاس ندوة عبر الإنترنت في الأيام المقبلة لمناقشة تعزيز التبادل الإعلامي.

عقد الاجتماع الاقتصادي الـ16 المشترك بين البلدين

كما أشار السفير الإيراني المفوض لدى روسيا الاتحادية إلى الاجتماع الاقتصادي المشترك السادس عشر بين البلدين الذي سيعقد هذا العام وقال: ان الاجتماع سيوفر أرضية جديدة للازدهار الاقتصادي للبلاد.

انضمام إيران إلى أوراسيا

وأضاف جلالي: إن انضمام إيران إلى الاتفاقية الاقتصادية الأوروبية الآسيوية جار، ومن المتوقع، بموجب هذه الاتفاقية، أن تنضم إيران إلى المجموعة الاقتصادية لدول روسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وأرمينيا وبيلاروسيا حتى نتمكن من استثمار هذا السوق الكبير لتطوير العلاقات الاقتصادية وعرض السلع والمنتجات خاصة في الظروف التي تخضع فيها إيران وروسيا لعقوبات غير قانونية.

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