مساعد رئيس الجمهورية: 41 شركة معرفية في البورصة بقيمة 2500 تريليون ريال

وفي حديثه خلال اجتماع عقد الاربعاء برعاية صندوق الابداع والازدهار التابع لرئاسة الجمهورية وبحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي وعدد من مدراء البنوك والشركات النموذجية، اعتبر ستاري تسهيلات صندوق الابداع والازدهار بانها غير كافية، داعيا لزيادة ميزانية الصندوق.

واكد على المزيد من تطوير البيئة الابداعية والتكنولوجية في البلاد، معتبرا هذا الامر رهنا بالدعم الجاد لشباب ينشطون في هذا المجال في الوقت الحاضر.

واشار الى جهود الشباب الناشطين الذين عملوا خلال الاعوام الستة او السبعة الاخيرة على تاسيس الشركات الناشئة والمعرفية واضاف: ان مبيعات هذه الشركات بلغت العام الماضي نحو 1200 تريليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال حسب السعر الحكومي المدعوم) وهنالك في الوقت الحاضر 41 شركة معرفية في البورصة بقيمة نحو 2500 تريليون ريال وهو ما يعد انجازا كبيرا.

انتهى ** 2342