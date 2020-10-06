ضبط 12 طنا من المخدرات خلال الاسبوع الماضي في البلاد

وصرح "ناصر اصلاني" ان إجمالي حجم المخدرات التي تم ضبطها خلال الأسبوع الماضي بلغ 12 الفا و404كغ مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 31 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ حجم المخدرات التي تم ضبطها 18 الفا و28 كغ.

وأوضح أن 9339 كغ من إجمالي حجم المخدرات التي تم ضبطها تشمل الأفيون وهو ما يمثل 75٪ منها مشيرًا إلى أنه تم العثور أيضًا على 678 كغ من الحشيش و 475 كغ من الهيروين و كميات منه من المورفين .

واشار الى القبض على 6281 شخصا من المهربين والمدمنين وموزعي المخدرات كما تمت خلال هذه الفترة مصادرة 349 سيارة و 17 سلاحًا .

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد و12 ألف معاق في هذا المجال.

وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير من الأموال لمحاربتها.

انتهى** 1453