لاريجاني: امن وعزة ورفعة البلاد رهن بتضحيات الشهداء

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه لاريجاني الجمعة مع اسر عدد من الشهداء المدافعين عن المقدسات ومراقد اهل البيت (ع) الذين استشهدوا قبل 4 اعوام في منطقة خان طومان في سوريا واعيدت رفاتهم الى البلاد اخيرا.

وفي هذه الاتصالات الهاتفية عزى الرئيس السابق لمجلس الشورى الاسلامي اسر الشهداء وقال: ان امن وعزة ورفعة البلاد رهن بتضحيات وملاحم هؤلاء الشهداء البواسل والمضحين الذين ستحشر ارواحهم الطيبة مع النبي الاكرم (ص) وسيدي شباب اهل الجنة (ع).

واشاد لاريجاني بتضحيات وبطولات الشهداء المدافعين عن مراقد اهل البيت (ع) وصبر وبصيرة اسرهم الكريمة.

انتهى ** 2342