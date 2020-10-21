عرض فيلم "يلدا" الإيراني في دور السينما السويسرية

وتم عرض فلم يلدا الايراني من إخراج مسعود بخشي وإعداد علي مصفا في عدة دول أوروبية واحرز المركز الثاني لافضل فيلم في فرنسا في الأسبوع الأول من عرضه وحصل على درجة عالية من دور النشر في هذا البلد وبدأ عرضه اعتبارًا من اليوم 21 أكتوبر في دور السينما السويسرية.

كما تم عرض الفيلم مؤخرًا في مهرجان فيلادلفيا السينمائي وشارك في مهرجان تارامشالا السينمائي الدولي في الهند.

و حاز المخرج الايراني "مسعود بخشي" على جائزة افضل اخراج في مهرجان انطاليا السينمائي بتركيا (اوسكار تركيا)، على فيلمه "يلدا".

وفيلم يلدا، هو ثالث عمل سينمائي لهذا المخرج الايراني وهو الوحيد الذي مثل ايران في مهرجان انطاليا السينمائي السابع والخمسين لهذا العام.

وتنافس هذا الفيلم مع 10 افلام شهيرة من بلدان اخرى في مهرجان "اوسكار تركيا" حيث حصل مسعود بخشي على جائزة افضل اخراج سينمائي.

ويحمل فيلم يلدا في سجله جوائز وشهادات فخرية لمهرجانات عديدة، منها في مهرجان برلين الدولي والجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان ساندس الامريكي 2020 وجائزة افضل سيناريو لمهرجان صوفيا الدولي.

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