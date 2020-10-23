قائد سلاح البر الايراني يتفقد حدود البلاد مع جمهورية آذربيجان وارمينيا

وفي هذه الجولة التفقدية للمنطقة الحدودية تعرف قائد القوة البرية احدث التطورات في المنطقة في حدود مدينة خدآفرين.

كما تفقد العميد حيدري سائر المناطق الحدودية في محافظة اذربيجان الشرقية القريبة من منطقة قرة باغ.

ورافق قائد القوة البرية للجيش الايراني في هذه الزيارة التفقدية حاكما مدينتي جلفا وخداآفرين وقائد اللواء الهجومي المتحرك 321 التابع للجيش في مرند وقائد قوات حرس الحدود في منطقة جلفا.

وشرح قائد قوات حرس الحدود في منطقة جلفا اوضاع المنطقة المتنازع عليها واماكن اصابة القذائف الساقطة في الاراضي الايرانية جراء القتال الدائر بين قوات الطرفين.

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