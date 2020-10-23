شركة "هما" تستأنف رحلاتها الى أوروبا بمستوى ما قبل كورونا

واضاف "حسين جهاني" في مقابلة مع مراسل إرنا اليوم الجمعة حول آخر حالة للرحلات المجدولة للخطوط الجوية الإيرانية: ان شركة الخطوط الجوية الإيرانية لديها حاليا رحلات مجدولة ومحددة لحوالي 7 مسارات أوروبية.

وتابع: أن رحلات "هما" إلى هامبورغ بألمانيا تجري كل ثلاثاء من كل أسبوع وبعد أشهر من الانقطاع، كما أن شركة "هما" تسير رحلاتها يوم الجمعة من كل أسبوع منذ 30 أكتوبر إلى مطار كولونيا بألمانيا.

وقال المدير العام للعلاقات العامة في الخطوط الجوية الإيرانية: تم تسيير رحلات "هما" الأسبوعية إلى مطار فرانكفورت يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع منذ 3 أكتوبر وما زالت مستمرة.

وقال جهاني: إن طائرات الخطوط الجوية الإيرانية كانت تتجه إلى النمسا (فيينا) من مطار الإمام الخميني كل يوم سبت منذ 15 أغسطس.

وذكر أن شركة الخطوط الجوية الإيرانية تمكنت من استئناف رحلاتها إلى مدريد في إسبانيا يوم الأربعاء من كل أسبوع من مطار الإمام الخميني في 2 سبتمبر من هذا العام.

وصرح ان الرحلات مع الخطوط الجوية الإيرانية إلى لندن وباريس متواصلة كما هو مخطط لها، ويتم الاعلان كل اسبوع عن أحدث اللوائح الخاصة بالسفر إلى فرنسا وإنجلترا والنمسا من قبل منظمة الطيران للدول المذكورة للمسافرين الإيرانيين .

وقال جهاني أيضا ان ميلانو في إيطاليا هي وجهات أوروبية أخرى لشركة هما للطيران ولدينا رحلات مجدولة كل أسبوع.

واشار الى ان رحلات "هما" الى روما في إيطاليا وكراتشي في باكستان وبيروت في لبنان واسطنبول مستمرة ايضا لكنها غير منظمة، موضحا ان الرحلات الجوية إلى اسطنبول وبومباي هي أيضا رحلات غير منظمة ولم تعد بعد إلى الظروف التي كانت عليها قبل انتشار فيروس كورونا.

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