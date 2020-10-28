محللة سياسية بوليفية: يجب اعادة العلاقات الاخوية بين ايران وبوليفيا

وفي حوار خاص مع وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا) اشارت الكاتبة والمحللة السياسية البوليفية "باتریشیا مونتانیو دوران" (Patricia Montaño Durán) الى برقية التهنئة التي ارسلها المسؤولون في الجمهورية الاسلامية بفوز الحزب الذي يقوده مورالس مؤكدة : ان العلاقات بين ايران وبوليفيا يجب ان تعود الى مسارها الصحيح وهي التعاون المبنى على الاحترام المتبادل بما يحقق مصالح الشعبين في البلدين.

واشارت دوران الى مستقبل العلاقات بين طهران ولاباز وقالت انها تعتقد وكما قال الرئيس المنتخب في خطابه الاول باعادة العلاقات مع كل من ايران وكوبا فنزويلا مؤكدة ان العلاقات بين ايران وبوليفيا يجب اعادتها وكما في السابق على اساس الاحترام والمصالح المشتركة للبلدين.

ووصفت المحللة البوليفية فوز حزب إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية البوليفية الأخيرة بأنه هزيمة للنوايا التدخلية لإمبريالية البيت الأبيض في بوليفيا، وقالت إن مواجهة المؤامرات الجديدة للإمبريالية الأمريكية كانت التحدي الرئيسي للحكومة المنتخبة.

كما علقت دوران على دبلوماسية الحكومة المنتخبة ومستقبل العلاقات البوليفية الإيرانية، وقالت : سنرى بلا شك تغييرا كبيرا في العلاقات الدولية الحالية خلال الرئاسة الجديدة، مبينة إن علاقات بوليفيا إيران وكوبا وفنزويلا ونيكاراغوا وأي حكومة أخرى في العالم، سيتم تعزيزها وتحسينها شريطة احترامها لسيادة بوليفيا واستقلالها.

وأكدت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا التي جرت يوم الاحد 18 اكتوبر الجاري، فوز لويس آرسي عن حزب «ماس» اليساري، الذي يتزعمه الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي غادر بلاده ولجأ إلى الأرجنتين بعد اندلاع مظاهرات احتجاجية.

وكشفت النتائج الرسمية للانتخابات التي نشرتها المحكمة العليا، الجمعة 23 اكتوبر، أن آرسي حصل على 55.10 في المائة من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على مرشح الوسط كارلوس ميسا (رئيس البلاد من 2003 إلى 2005) الذي حصل على 28.83 في المائة من الأصوات، ومرشح اليمين لويس فرناندو كاماتشو (14 في المائة).

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