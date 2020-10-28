٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٠ ٩:٠٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84091795
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قائد الثورة يخاطب شباب فرنسا عقب اساءة ماكرون الى الرسول الاكرم (ص)

قائد الثورة يخاطب شباب فرنسا عقب اساءة ماكرون الى الرسول الاكرم (ص)

طهران / 28 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – عقب تصريحات الرئيس الفرنسي "ايمانوئيل ماكرون" الاخيرة والمنحازة للاساءة الى النبي الاكرم محمد بن عبد الله (صلى اله عليه واله وسلم)، بعث قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" رسالة قصيرة الى شباب فرنسا.

وافاد "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، ان رسالة سماحته خطابا الى الشبان الفرنسيين جاءت على الشكل التالي :

باسمه تعالی
اسألوا رئيسكم : لماذا يدعم الإساءة الى رسوال الله (ص) ويصف ذلك حرية تعبير؟ هل حرية التعبير تعني : الشتائم والاساءات، وذلك بحق شخصيات جليلة ومقدسة؟ والا يشكل هذا التصرف الاحمق، إساءة الى مشاعر الشعب الذي اختاره رئيسا له؟
والسؤال الاخر هو : لماذا يتم تجريم التشكيك بالهولوكوست، وكل من يكتب حول ذلك سيدخل السجن؟، بينما توصف الإساءة الى النبي (ص) حرية؟

انتهى ** ح ع

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