قائد الثورة يخاطب شباب فرنسا عقب اساءة ماكرون الى الرسول الاكرم (ص)

طهران / 28 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا –شدد رئيس السلطة القضائية " سيد ابراهيم رئيسي " على أن أي اتفاق لضمان بقاء إسرائيل محكوم عليه بالفشل ، مشيرًا إلى أنه لو نجحت الاتفاقات والعلاقات بين الحكومات والكيان الصهيوني لكانت اتفاقية كامب ديفيد ناجحة ، لكن ليس هذا الاتفاق و لا اتفاق أوسلو ولا اتفاقية شرم الشيخ يمكن أن تفعل أي شيء لهذا الكيان.