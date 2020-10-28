قائد الثورة يخاطب شباب فرنسا عقب اساءة ماكرون الى الرسول الاكرم (ص)

وافاد "مركز حفظ ونشر مؤلفات اية الله العظمى الخامنئي"، ان رسالة سماحته خطابا الى الشبان الفرنسيين جاءت على الشكل التالي :
باسمه تعالی
اسألوا رئيسكم : لماذا يدعم الإساءة الى رسوال الله (ص) ويصف ذلك حرية تعبير؟ هل حرية التعبير تعني : الشتائم والاساءات، وذلك بحق شخصيات جليلة ومقدسة؟ والا يشكل هذا التصرف الاحمق، إساءة الى مشاعر الشعب الذي اختاره رئيسا له؟
والسؤال الاخر هو : لماذا يتم تجريم التشكيك بالهولوكوست، وكل من يكتب حول ذلك سيدخل السجن؟، بينما توصف الإساءة الى النبي (ص) حرية؟
انتهى ** ح ع
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