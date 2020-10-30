وزير خارجية جمهورية آذربيجان يشيد بمبادرة ايران لحل النزاع حول قرة باغ

وقال بايراموف في تصريح ادلى به لوكالة "ريانوفوستي" الروسية: ان باكو تثمن دور ومبادرة الجمهورية الاسلانية الايرانية للوساطة من اجل التوصل الى حل سلمي للنزاع حول قرة باغ.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبت مرارا بانها بصدد الوساطة بين جمهورية آذربيجان وارمينيا لحل النزاع سلميا ونحن نقدّر هذه الجهود كثيرا.

ولفت بايراموف في الوقت ذاته الى ان هنالك مشاورات جارية في اطار مجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الامن والتعاون الاوروبي لحل النزاع حول قرة باغ.

وكان عباس عراقجي مساعد الخارجية الايرانية المبعوث الخاص للرئيس روحاني قد بدا الاربعاء جولة اقليمية لطرح مبادرة طهران لحل النزاع حول منطقة قرة باغ بين جمهورية اذربيجان وارمينيا، بداها من باكو حيث التقى فيها كبار المسؤولين الاذربيجانيين وفي مقدمهم الرئيس الهام علييف ووزير الخارجية جيحون بايراموف.

وفي ختام محادثاته في باكو زار عراقجي موسكو المحطة الثانية من جولته الاقليمية حيث اجرى خلالها محادثات مسهبة مع مساعد الخارجية المندوب الروسي الخاص بشان قرة باغ اندريه رودنكو، واجرى كذلك محادثات مع مساعد الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف حول الاتفاق النووي.

ومساء الخميس وصل مساعد الخارجية الايرانية الى يريفان قادما من موسكو لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول سبل حل النزاع بشان قرة باغ وطرح المبادرة الايرانية في هذا الصدد.

وستكون العاصمة التركية انقرة المحطة الرابعة والاخيرة لجولة عراقجي للبحث مع الدول المعنية حول السبل الكفيلة بحل النزاع القائم بين جمهورية اذربيجان وارمينيا سلميا.

انتهى ** 2342