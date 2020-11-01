القوة الجوية للجيش الإيراني ستجري مناورة غدا

وقال العميد عزيز نصير زاده ، إن هذه المناورة بدأت امس السبت بنقل طائرات ومقاتلات من جميع قواعد القوة الجوية إلى قاعدة أصفهان، مضيفا: في هذه المرحلة ستجري المناورة بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفات القنابل والطائرات من دون طيار في المرحلة الرئيسية والمرحلة العملياتية لمدة يومين.

وأوضح قائد سلاح الجو بالجيش الايراني: تشارك في المناورة طائرات سوخوي 24 ، إف 4 ، إف 5 ، إف 7 ، ميج 29 ، إف 14 ، برق ، طائرات مزودة بالوقود بوينج 707 و 747 لنقل الوقود ، طائرات نقل ودعم من طراز C130 ، إلى جانب انواع الطائرات من دون طيار من طراز كرار وأبابيل وأرش وكمان 99 مزودة بصواريخ وقنابل ذكية بعيدة المدى وصواريخ اعتراضية تم نشرها في قاعدة شهيد بابائي في الأيام الأخيرة.

واشار قائد سلاح الجو بالجيش الى ان الهدف من اجراء المناورة هو تحسين القدرة القتالية وممارسة تنفيذ الخطط العملياتية والحصول على نموذج مناسب للمعركة في ظروف حقيقية باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات.

انتهى** 1453