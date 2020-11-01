قائد حرس الحدود يعلن ضبط اكثر من طن المخدرات في ميرجاوه

وقال العميد أحمد علي كودرزي انه في اطار مكافحة تهريب المخدرات على طول الحدود والتصدي الحازم له، تلقت قوات حرس الحدود في سيستان وبلوجستان معلومات بشأن أنشطة عصابة تهريب المخدرات في مدينة ميرجاوه حيث وضعت هذه القوات عمليات رصد تحركات هذه العصابة على جدول أعمالها.

وأضاف: "من خلال إلاجراءات الاستخباراتية المكثفة ، تم تحديد مكان اختباء المهربين وشحنات المخدرات وكذلك موعد نقل المخدرات إلى البلاد ، وسيطرت قوات حرس الحدود على المنطقة وقادت العملية وتمكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات من خلال الدعم الاستخباراتي لحراس المحافظة.

وقال كودرزي إن تجار الموت الذين وجدوا أنفسهم تحت الحصار ولم يتمكنوا من مواجهة الضباط لاذوا بالفرار من مكان الحادث.

ونجحت قوات حرس الحدود في تطهير المنطقة وضبط طن و 159 كيلوغراماً من مخدرات الأفيون.

وقال كودرزي أن عددا من قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية استشهدو في عمليات الاشتباك مع المهربين والتجار المسلحين الذين كانوا يحاولون زعزعة الأمن الاقتصادي للبلاد.

انتهى** 1453