٠٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84099887
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مسؤول : ضبط نحو 7 اطنان من المخدرات بجهود قوات حرس الحدود الايراني

مسؤول : ضبط نحو 7 اطنان من المخدرات بجهود قوات حرس الحدود الايراني

زاهدان / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلن قائد قوات حرس الحدود الايراني "العميد احمد علي كودرزي"، ضبط 6 اطنان و768 كغ من انواع المخدرات في غضون 24 ساعة مضت، وذلك بجهود قوات حرس الحدود في جنوب شرق البلاد.

وفي تصريحه اليوم الخميس، اشار العميد كودرزي الى تشديد عمليات الرصد والمراقبة من قبل قوات حرس الحدود في مدينة ميرجاوة (بمحافظة سيستان وبلوجستان – جنوب شرق) ومحافظة هرمزكان (جنوب شرق)، ما افضى الى ضبط نحو 7 اطنان من المخدرات بعد عمليتي اشتباكات مسلحة ضد العناصر الشريرة والمهربين هناك.

واوضح قائد قوات حرس الحدود، انه تم خلال الاشتباكات مع العصابة المسلحة في ميرجاوة، القبض على 4 من المهربين واصابة 4 اخرين الذين لاذوا بالفرار نحو الحدود.

ونوه العميد كودرزي الى ضبط 82 طنا من المخدرات منذ بداية العام الحالي (في 21 اذار / مارس 2020) لغاية اليوم بجهود قوات حرس الحدود في جنوب شرق البلاد، وبما يشير الى 50 بالمائة زيادة في مجال ضبط المخدرات هناك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

انتهى ** ح ع

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