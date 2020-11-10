صدور الطبعة الثانية من كتاب "القلب الايراني" لليابانية "اميكو اوكادا"

وافاد مراسل ارنا نقلا عن المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في طوكيو ان البرفيسورة اوكادا قامت بزيارة ايران في عام 2017 للقاء بعض الشخصيات الثقافية الايرانية والمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب وعند عودتها الى موطنها كتبت مذكراتها عن تلك الزيارة والحقبة الزمنية التي كانت فيها طالبة في جامعة طهران.

وامضت البرفسورة اليابانية 50 عاما من عمرها في ايران واليابان لدراسة ايران وثقافتها وحضارتها ونشرت في هذا الشأن العشرات من المؤلفات وقامت بتدريس الحضارة الايرانية في الجامعات اليابانية.

وصدرت مؤخرا الطبعة الثانية من كتاب "القلب الايراني" لهذه البرفيسورة اليابانية وذلك بعد تنقيحه من قبل مؤسسة "جین بون شوکان" اليابانية للطباعة والنشر.