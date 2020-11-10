لقاح كورونا الإيراني يدخل قريباً مرحلة الدراسات البشرية

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء خلال إجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمحافظة كرمانشاه (غربي البلاد)، أضاف نمكي، على الرغم من أن فيروس كورونا معقد للغاية، الا أننا لكننا أحرزنا تقدما ملحوظا في تصنيع الأدوية العشبية والكيميائية وطرق التشخيص.

وتابع: تعمل حاليا 12 شركة إيرانية قائمة على المعرفة في مجال صناعة لقاح كورونا، ونحن من الدول الرائدة في هذا المجال.

وأوضح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي: "من بين هذه الشركات القائمة على المعرفة، أحرزت أربع مجموعات تقدمًا جيدًا وهي تستكمل مرحلة التجارب على الحيوانات".

ووفقا لنمكي، ستدخل المجموعات الأربع قريبا المرحلة الثالثة من تطوير اللقاح، وهي مرحلة الدراسات البشرية.

انتهى**أ م د