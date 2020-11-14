إقامة أول مؤتمر في علم الإجتماع بين إيران وروسيا

وأعلن مسؤول الدبلوماسية العامة والإعلام بسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو، مسعود أفشار، أن بالاضافة الى الأكاديمية الروسية للعلوم، يشارك في المؤتمر كل من المركز الفيدرالي الروسي لبحوث الاجتماع، والمعهد الروسي للبحوث السياسية والاجتماعية، ومعهد الدراسات الشرقية في روسيا، وجامعة موسكو للعلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، وجامعة موسكو الحكومية التي تحمل اسم ميخائيل لومونوسوف.

وأوضح أفشار أن الهدف من إقامة المؤتمر يتمثل في تبادل وجهات النظر ومناقشة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية لتطور البلدين في سياق التنمية والتحديات العالمية (بما في ذلك جائحة كورونا).

كما سيتم في المؤتمر، الكشف عن أول أطلس اجتماعي لإيران وروسيا.

وبالإضافة إلى السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، يلقي خطابات في حفل افتتاح المؤتمر، مفكرون من إيران، من بينهم مدير مركز التعليم والدراسات بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم سجادبور، ومستشار وزير الخارجية ومدير معهد دراسات إيران وأوراسيا (Iras)، مهدي سنائي، ومديرة لجنة العلاقات الدولية والتعاون العلمي برابطة علم الاجتماع في إيران، السيدة نهال نفيسي، فضلا عن مساعد الرئيس الروسي، أندريه فورسينكو، ورئيس الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغي يوفا.

انتهى**أ م د