قائد طيران الجيش يلتقي نظيره العراقي في طهران

وافادت "ارنا" ان اللقاء بين الجانبين عقد عصر اليوم الاحد بمقر قيادة طيران جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتناول سبل توسيع التعاون العسكري والدفاعي وتبادل الخبرات والمعدات المتعلقة بطائرات المروحية بين ايران والعراق.

و وصل امس السبت، وفد عسكري عراقي الى ايران، في زيارة رسمية تهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين طهران وبغداد.

علما ان انباء المباحثات بين وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد سعدون"، على مدى يومي السبت والاحد، مع كل من نظيره الايراني "العميد امير حاتمي" ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري"، وامين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية "الادميرال علي شمخاني"، تصدرت عناوين الصحف و وسائل الاعلام العراقية.

انتهى ** ح ع