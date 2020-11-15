١٥‏/١١‏/٢٠٢٠ ٥:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84111340
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قائد طيران الجيش يلتقي نظيره العراقي في طهران

قائد طيران الجيش يلتقي نظيره العراقي في طهران

طهران / 15 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – جرت اليوم الاحد (بطهران) مباحثات بين قائد طيران الجيش العراقي العميد الركن "سمير زكي حسين" ونظيره الايراني "العميد يوسف قرباني".

وافادت "ارنا" ان اللقاء بين الجانبين عقد عصر اليوم الاحد بمقر قيادة طيران جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، وتناول سبل توسيع التعاون العسكري والدفاعي وتبادل الخبرات والمعدات المتعلقة بطائرات المروحية بين ايران والعراق.

و وصل امس السبت، وفد عسكري عراقي الى ايران، في زيارة رسمية تهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين طهران وبغداد.

علما ان انباء المباحثات بين وزير الدفاع العراقي "جمعة عناد سعدون"، على مدى يومي السبت والاحد، مع كل من نظيره الايراني "العميد امير حاتمي" ورئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة "اللواء محمد باقري"، وامين المجلس الاعلى للامن القومي في الجمهورية الاسلامية "الادميرال علي شمخاني"، تصدرت عناوين الصحف و وسائل الاعلام العراقية.

انتهى ** ح ع

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