رئيس جهاز القضاء: ايران القوية تتبلور في ظل تعاون السلطات الثلاث

وخلال لقائه الاحد اعضاء لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية، اعتبر آية الله رئيسي تعاون الاركان السيادية مؤثرا في معالجة مشاكل الشعب وتعزيز الاقتدار الوطني وتقدم البلاد وقال: ان ايران القوية تتبلور في ظل تعاون وتعاضد السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

واشار الى اهمية تبادل الاراء والافكار بين السلطة القضائية ومجلس الشورى الاسلامي واضاف: ان التمتع باقتصاد وامن وثقافة ونظام اداري فاعل وقوي يدفع العدو لليأس وسيكون تراجعه حتميا.

واكد رئيس جهاز القضاء ضرورة اصلاح هيكلية الميزانية واعتبر دور لجنة التخطيط والميزانية في هذا الامر بانه مهم واضاف: ان التخطيط للميزانية بناء على الاداء امر ضروري وبامكانه توجيه الاليات والمؤسسات في المسار الصحيح وسيكون دوره مؤثرا في الحسابات والرقابة.

واوضح انه الى جانب اصلاح نظام الميزانية يعد اصلاح النظام الضريبي في البلاد من الضرورات ايضا واكد اهمية الرؤية الشاملة في صياغة الخطة التنموية الخمسية السابعة وقال: ان الخطة التنموية السابعة يجب ان تكون مختلفة عن الخطط السابقة وان تصاغ وفق رؤية عميقة ودقيقة.

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