اختيار نرجس أبيار ضمن حكام مهرجان "نساء هرات" الدولي للافلام السينمائية

وشارك في المهرجان 73 فيلما من 27 بلدا من اجمالي 300 فيلم تم تقديمها من 122 بلدا في قسمي "المنافسة والعرض".

وتعود هذه الأفلام لكل من الهند وإيران وفرنسا وبريطانيا واليونان والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وروسيا وكرواتيا وصربيا وألمانيا والفلبين وإسبانيا وبلجيكا والمجر وتايوان وقطر وتركيا والبرتغال وفنلندا وجنوب إفريقياو اليمن وماليزيا وأوزبكستان والأرجنتين.

وتكون نرجس أبيار ، مخرجة السينما الإيرانية البارزة من اعضاء لجنة تحكيم هذا المهرجان وتم تشكيل اعضاء اللجنة من منتجي الافلام ونشطاء في مجال حقوق المرأة من أفغانستان والهند والولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا واليونان وطاجيكستان وفرنسا وتركيا وإيران.

والسيدة "نرجس ابيار" من الروائيات الناجحات في إيران على مدار العقدين الماضيين، وتحولت خلال العقد الاخير الى مخرجة بارزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على أبطال رواياتها من النساء.

واجتازت السيدة آبيار حدود السينما الإيرانية مع أفلام "شيار 143"، أو "الأخدود"، و"النفس" و"الليلة التي اكتمل فيها القمر" وفازت بالعديد من الجوائز المشهورة عالميا.

وكانت المخرجة الإيرانية قد تسلمت جائزة السيدات القياديات في العالم الإسلامي .

انتهى** 1453