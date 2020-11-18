ظريف : بايدن يستطيع الغاء الحظر ضد ايران بأصدار ثلاثة قرارات تنفيذية

وافادت ارنا الیوم الاربعاط ان ظريف وفي لقاء مع صحيفة ايران تحدث عن مجريات الانتخابات الامريكية والاسباب التي ادت الى هزيمة ترامب فيها .

وقال ظريف ان الجمیع کان یتوقع حدوث توتر فی هذه الانتخابات وان انتقال السلطة لن تکون بصورة سلسة وهذا یعود الى طبیعة شخصیة ترامب الذی لایقبل بالهزیمة بسهولة وبانه مستعد للقيام باي عمل للبقاء فی السلطة .حتى اننا شهدنا فی الاونة الاخیرة تصریحاته التی نقلتها صحیفة نیویورك تایمز حول امکانیة شن هجوم على ایران بالاضافة الى محاولاته لوضع العراقیل امام تسلیم الادارة الى جو بایدن وعدد من القرارات فی اقالة وتعیین شخصیات اخرى.و کل ذلك یبین مدى حرص ترامب على البقاء فی السلطة.

ولفت ظريف الى ملاحظتين بهذا الشأن : اولا وجود شرخ عظیم فی المجتمع الامریکی وهو الاول من نوعه بعد الحرب الاهلیة . وان اسلوب ترامب فی التعامل مع هذا التحدی والذي زاد من حدة توتر الاوضاع ولیس معالجتها.

ثانیا ، ان ترامب شخصیة لایخضع للقوانین والقرارات سواء الدولیة او الداخلیة . ان القضایا الداخلیة و جائحة کورونا کانتا السبب الرئیسی وراء هزیمة ترامب فی الانتخابات وان بایدن هو الفائز فی هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بموقف ايران اذا حاولت ادارة بايدن الاتصال بها لرفع الحظر قال وزير الخارجية : من الواضح ان ایران وامریکا یجب علیهما اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفیذ الاتفاق النووی و القرار الدولی 2231. وعلى الادارة الامریکیة الجدیدة ان تنفذ اولا القرار 2231 لانه قرار دولی وان امریکا احد اعضاء منظمة الامم المتحدة وبعدها یمکن الدخول فی مباحثات مع امریکا.وکما قال رئیس الجمهوریة فاننا ایضا سنقوم بخطوات فی سبیل تنفیذ الاتفاق النووی بنفس حجم الخطوات التی یقطعها الطرف المقابل.

انهاء الحظر لایتطلب مباحثات مسبقة

واكد ظريف ان انهاء الحظر لایتطلب ایة مباحثات مسبقة. ولکن هذا لایعنی اننا نرفض مبدأ المباحثات. فالمباحثات یجب ان تکون فی اطار مجموعة 5+1 وعلى امریکا ومن اجل العودة الى هذه المجموعة اولا ان تقوم بتنفیذ القرار الدولی ، وستقوم ایران ایضا بتنفیذ التزاماتها فی الاتفاق.

وفيما يتعلق ان البعض یرى ان ادارة بایدن سوف تتأنى فی رفع الحظر عن ایران والعودة الى الاتفاق النووی قال ظريف : اذا کان الامریکان يتحلون بالعقل فانهم یعلمون جیدا ان مواقف ایران ثابتة ولا تتغیر بتغییر الحکومات . ويعتقد بانه متى عادت امریکا لالتزاماتها فی القرار 2231 فان ذلك سیعود بالفائدة ليس فقط لامریکا وایران بل للعالم لذلك یجب ان لانخشى من الهواجس الاخرى فی هذا المجال. مؤكدا على السعي لتقليل الضغوط عن الشعب الایرانی و استقرار الهدوء فی العالم والحیلولة دون تنفیذ الصهاینة مشروعهم فی انعدام الامن فی المنطقة . مبينا ان امریکا قد اقرت بفشل سیاستها فی المنطقة وعلیها العودة الى التزاماتها . وعندما تعود فاننا سنعود ایضا.

واكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية ان الغاء الحظر وعودة ايران الى التزاماتها لايستغرق وقتا طويلا و بأمكان بايدن أصدار ثلاثة قرارات تنفيذية لالغاء الحظر ضد ايران.

واشار ظريف الى ان جمیع الحکومات الامریکیة تتأثر باللوبی الصهیونی ، ولکن فی عهد ترامب فان السیاسة الخارجیة الامریکیة تم تسلیمها بالکامل الى بعض الاطراف المعنیة وهی التي تحدد السیاسة الخارجیة لامریکا وهذه الاطراف هی الکیان الصهیونی وبن سلمان و شخصین آخرین . وهذه حقیقة یجب ان ناخذها بنظر الاعتبار.

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