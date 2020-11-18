١٨‏/١١‏/٢٠٢٠ ٦:٥٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84115406
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عرض نخبة الأفلام الوثائقية عالمياً في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 بايران

عرض نخبة الأفلام الوثائقية عالمياً في مهرجان سينما الحقيقة الـ14 بايران

طهران / 18 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا - تشارك باقة من نخبة الأفلام الوثائقية العالمية المصنّفة للعام 2020 والتي حصدت جوائز من مهرجانات عالمية معتبرة، تشارك في قسم "نخبة وثائقيات العالم" لمهرجان سينما الحقيقة بدورته الرابعة عشر.

وذكرت العلاقات العامة لمهرجان الحقيقة السينمائية للافلام الوثائقية، أن نخبة الافلام العالمية لهذا العام تشارك في الأقسام الدولية المختلفة للدورة الرابعة عشر للمهرجان، والتي تقام بشكل غير تنافسي وفي شكل عروض عبر الإنترنت.

بناء على ماسبق، استُحدث قسم "نخبة وثائقيات العالم" World’s Best لعرض أفضل الاعمال الوثائقية في العالم من تلك التي اختارتها المهرجانات الدولية المرموقة للعام 2020  في هذه الفترة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي في ايران.

كما تُعرض أحدث أفلام أساتذة ومخرجي الافلام الوثائقية من مختلف انحاء العالم في قسم "عروض خاصة" ضمن فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الـ14.

علما، ان النسخة الرابعة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصّص للأفلام الوثائقية في الفترة من 8 حتى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة "محمد حميدي مقدم" عبر الفضاء الافتراضي ومن دون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا.

انتهى ** ح ع

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