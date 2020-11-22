الرئيس السوري يعيّن المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين والجعفري نائباً له

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية العربية السورية عبر "فيسبوك"، أن "الرئيس الأسد يصدر 3 مراسيم تاريخ 22/11/2020 تقضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".

جاءت تسمية المقداد خلفا للراحل وليد المعلم الذي توفي، فجر يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن عمر ناهز 79 عاما، وكان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين.

فيصل المقداد

انتقل فيصل المقداد في عام 1994 إلى العمل في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية السورية. وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأُمم المتحدة حيث عمل في مختلف لجان الأُمم المتحدة ومثّل سوريا خلال العديد من المؤتمرات الدولية كما عُيّن نائبا للمندوب الدائم وممثلا لبلاده في مجلس الامن.

وترأّس المقداد ايضا عدة جلسات لمجلس الأمن كما حلَّ نائبا لرئيس الجمعية العامة للامم المتحدة فضلا عن ترأسه لعدد من اجتماعاتها.

وعُيّن سفيرا للجمهورية العربية السورية ومندوبا دائما لها في الأُمم المتحدة في عام 2003.

انتهى ** ح ع