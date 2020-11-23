باحث ايراني يخترع علبة التروس المغناطيسية ذات ثلاث سرعات

ولا تحتاج هذه العلبة المغناطيسية الی التشحيم والتزييت الدوري والإصلاحات الدورية و یمکن استخدامها في جميع الصناعات الأم والآلات الكهربائية، بما في ذلك الصناعات العسكرية والطبية و توربينات الرياح وصناعات السيارات والطائرات.

ویذکر أن رغم العقوبات الامریکیة الجائرة ضد المؤسسات التعليمية والبحثية الإيرانية وجامعاتها ارتفعت نسبة نمو انتاج والتبادل العلمي الدولي لإيران في السنوات الاخیرة مما جعلها في صدارة قائمة 30 دولة الاكثر نموا من حيث انتاج والتبادل العلمي التي تعد الأقوى علميا كونها تستحوذ على 83 في المئة من إجمالي الإنتاج العلمي العالم.

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