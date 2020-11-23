٢٣‏/١١‏/٢٠٢٠ ١١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84120534
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باحث ايراني يخترع علبة التروس المغناطيسية ذات ثلاث سرعات

باحث ايراني يخترع علبة التروس المغناطيسية ذات ثلاث سرعات

طهران /23 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا-تمكّن باحث ايراني "علی مقیمی" بمساعدة باحثین إيرانيین آخرین محمود حسینی علی آبادی و حسن فشکی فراهانی من اختراع علبة التروس متحدة المحور يعمل بثلاث سرعات.

ولا تحتاج هذه العلبة المغناطيسية الی  التشحيم والتزييت الدوري والإصلاحات الدورية و یمکن استخدامها في جميع الصناعات الأم والآلات الكهربائية، بما في ذلك الصناعات العسكرية  والطبية و توربينات الرياح وصناعات السيارات والطائرات.

ویذکر أن رغم العقوبات الامریکیة الجائرة ضد المؤسسات التعليمية والبحثية الإيرانية وجامعاتها  ارتفعت نسبة نمو انتاج والتبادل العلمي الدولي لإيران في السنوات الاخیرة مما جعلها في صدارة قائمة 30 دولة الاكثر نموا من حيث انتاج والتبادل العلمي التي تعد الأقوى علميا كونها تستحوذ على 83 في المئة من إجمالي الإنتاج العلمي العالم.

 انتهی 3280 

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