مسؤول: التزام المواطنين بالقيود الجديدة المفروضة بسبب كورونا بلغ اكثر من 85 بالمائة

واكد ذوالفقاري في تصريح صحفي الاثنين على هامش اجتماع اللجنة، جدية الرقابة على تنفيذ الخطة الشاملة الذكية لمكافحة كورونا وقال: انه تم خلال الايام الثلاثة الاخيرة تغريم اكثر من 11 الف سيارة مخالفة في البلاد وتوجيه التنبيه لنحو 70 الف محل للمهن الحرة وتشميع اكثر من 7 الاف محل اخر منها.

واضاف مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية: انه وفقا للتقارير الواصلة فان معدل الالتزام بخطة القيود الجديدة لمكافحة كورونا بلغ اكثر من 85 بالمائة وشهدت حركة المرور انخفاضا بنسبة 39 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحول امكانية تمديد او خفض القيود والاغلاقات قال: انه مثلما يتضح من عنوان الخطة فهي خطة ذكية يعني انه مادامت الحالة في مدينة ما حمراء فان القيود ستكون وفقا للمدينة الحمراء وفيما لو تغيرت الحالة الى البرتقالية فان القيود ستنخفض بما يناسب ذلك وكذلك لو تحولت المدينة الى الحالة الصفراء.

وبشان القيود المفروضة على حركة السير من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا قال: ان سيارات الاجرة الانترنتية ومكاتب سيارات الاجرة والسيارات العاملة في مجال تقديم الخدمات تلك المسجلة ارقامها في المنظومة، تكون مستثناة من الحظر على حركة المرور.

انتهى ** 2342