نمكي: وباء كورونا في البلاد آخذ في الانخفاض

وفي إجتماع مجلس المشرفين على تنفيذ خطة "الشهيد قاسم سليماني" (أي الخطوة الرابعة من حملة التعبئة الشعبية لمكافحة كورونا)، اليوم الأحد، أضاف نمكي، ان وباء كورونا في البلاد آخذ في الانخفاض، خاصة في المدن التي فُرضت فيها قيود الحجر والاغلاق في نوفمبر الجاري، وكان من المتوقع أن نشهد هذا الشهر ما بين 800 إلى ألف حالة وفاة يوميا، لكن لحسن الحظ انخفضت أعداد الوفيات، مع أنه لم تظهر بعد آثار القيود الجديدة المفروضة وخطة الشهيد سليماني.

وتم تنفيذ الخطوة الرابعة من حملة التعبئة الشعبية لمكافحة كورونا تحت عنوان "خطة الشهيد قاسم سليماني"، اعتبارا من 22 نوفمبر الجاري، بتعاون مشترك بين وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، ومنظمة التعبئة (البسيج) في جميع أنحاء البلاد تزامنا مع اليوم الأول من الأسبوع الوطني للتعبئة.

انتهى**أ م د