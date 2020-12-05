ناقد اميركي بارز يقدم ورشة عمل في مهرجان سينما الحقيقة

وستعقد ورشة عمل "روزنباوم" المتخصصة في موضوع علاقة النقد بالسينما الوثائقية وضرورة تحليل هذا النوع من الافلام، في مهرجان سينما الحقيقة الرابع عشر.

جوناثان روزنباوم هو ناقد وكاتب سينمائي أمريكي بارز، وصفه المخرج الفرنسي الشهير جان لوك غودار بأحد افضل نقاد الافلام في العالم ولهذا الناقد دور كبير في تأسيس عدد من الصحف السينمائية المختصة بالنقد السينمائي، كما شارك بدور رئيسي في نقد وتحليل عدد من أفضل الافلام العالمية.

يشار الى ان موعد انطلاق مهرجان سينما الحقيقة بدورته الرابعة عشرة أعلن تمديده لمدّة ثمانية أيام، لينعقد في الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر/كانون الاول الجاري في العاصمة الايرانية طهران؛ بإدارة «محمد حميدي مقدم» افتراضيا عبر الانترنت، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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