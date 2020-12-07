٠٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84138493
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عراقجي يدعو البرتغال الى القيام بدور فاعل ازاء العلاقات الايرانية الاوروبية

عراقجي يدعو البرتغال الى القيام بدور فاعل ازاء العلاقات الايرانية الاوروبية

طهران / 7 كانون الاول / ديسمبر / ارنا – نوّه مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، بالعلاقات الودّية القائمة بين طهران ولشبونة، اضافة الى مكانة البرتغال بوصفها الرئيسة الدورية القادمة للاتحاد الاوروبي؛ متطلعا ان تلعب الاخيرة دورا فاعلا على صعيد العلاقات الايرانية الاوروبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين، بين عراقجي والسفير البرتغالي لدى ايران "كارلوس انطونيو ريكو كوشتانيوش".

واكد السفير البرتغالي في هذا اللقاء، على استعداد لشبونة ورغبتها في تطوير التعاون الثنائي مع طهران، فضلا عن تعزيز الاواصر الايرانية الاوروبية.

الى ذلك وصف مساعد وزير الخارجية الايراني، العلاقات بين ايران والبرتغال، بانها قائمة على الصداقة؛ متطلعا في ضوء مكانة الاخيرة بوصفها الرئيسة الدورية القادمة للاتحاد الاوروبي ان تلعب دورا فاعلا على صعيد العلاقات الايرانية الاوروبية ايضا.

يذكر ان دولة البرتغال تتسلم بحلول كانون الثاني / يناير القادم، الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

انتهى ** ح ع  

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