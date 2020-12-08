زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب ضواحي قصرشيرين غرب ايران

واعلنت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض و كان مركز الزلزال في ۳۴.۴۰ درجة عرض شمالي و۴۹.۶۰ طول شرقی.

وقال حاكم قصر شيرين مراد علي تاتار ان الزلزال لم يتسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

انتهى** 1453