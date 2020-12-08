زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب ضواحي قصرشيرين غرب ايران

واعلنت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض و كان مركز الزلزال في ۳۴.۴۰ درجة عرض شمالي و۴۹.۶۰ طول شرقی.
وقال حاكم قصر شيرين مراد علي تاتار ان الزلزال لم يتسبب في خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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طهران/8 كانول الاول / ديسمبر /ارنا-ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في الساعة الواحدة و54 دقيقة و50 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء ضواحي مدينة قصر شيرين التابعة لمحافظة كرمانشاه ( غرب البلاد).
واعلنت مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع في عمق 10 كم من سطح الارض و كان مركز الزلزال في ۳۴.۴۰ درجة عرض شمالي و۴۹.۶۰ طول شرقی.
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