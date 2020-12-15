مسؤول : مباحثات ايرانية اوزبكية للتعاون في مجال النقل عبر ميناء جابهار

واضاف "ادم نجاد"، انه تم خلال المباحثات الايرانية الاوزبكية التي عقدت عبر جهاز الفيديو اليوم، تم التاكيد على دور ميناء جابهار بوصفه بوابة موثوقة ومناسبة للغاية من اجل ترانزيت السلع مع دول الجوار والمنطقة.
يتبع ...** ح ع
طهران / 15 كانون الاول / دسيمبر / ارنا – اعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الايراني "شهرام ادم نجاد"، عقد اجتماع ثنائي اليوم الثلاثاء بين ايران واوزبكستان لبحث آليات التعاون في مجال النقل وترانزيت السلع من والى اوزبكستان مع الهند وبلدان اخرى عبر ميناء جابهار (جنوب شرق).
واضاف "ادم نجاد"، انه تم خلال المباحثات الايرانية الاوزبكية التي عقدت عبر جهاز الفيديو اليوم، تم التاكيد على دور ميناء جابهار بوصفه بوابة موثوقة ومناسبة للغاية من اجل ترانزيت السلع مع دول الجوار والمنطقة.
يتبع ...** ح ع
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