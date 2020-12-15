مسؤول : مباحثات ايرانية اوزبكية للتعاون في مجال النقل عبر ميناء جابهار

طهران/14 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- أكد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، في تغريدة له اليوم الإثنين، على سيادة الشعب الإيراني ومقاومته الموحدة ضد الحروب العديدة في تاريخه الذي يبلغ آلاف السنين.