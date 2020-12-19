زنكنة يزور موسكو غدا للبحث في تطورات السوق النفطية

وسيجري وزير النفط الايراني خلال الزيارة الى موسكو محادثات مع مساعد رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك ووزير الطاقة نيكولاي شولغينوف.

وتوافق أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" (OPEC) وشركائها في إطار تحالف "أوبك بلس" (+OPEC) قبل فترة على زيادة في إنتاج الخام بمقدار نصف مليون برميل مع بداية العام الحالي، والتخلي عن تنفيذ القرار السابق، الذي كان يقضي بزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا تقريبا.

وكان مقررا زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا دفعة واحدة بموجب اتفاق سابق توصلت إليه دول التحالف في أبريل/نيسان الماضي، ونص على خفض اقتطاعات الإنتاج من 7.7 ملايين برميل يوميا حاليا إلى 5.8 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مطلع 2021.

وتعد الجمهورية الاسلامية الايرانية وفنزويلا وليبيا مستثناة من اي قرار لخفض الانتاج.

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