٢٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84154582
٠ Persons

سمات

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة يوم الممرض

قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة يوم الممرض

طهران/ 20 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – يلقي قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي كلمة متلفزة بعد ساعة من الآن بمناسبة ولادة السيدة زينب بنت الأمام علي ابن ابي طالب عليهما السلام ويوم الممرض.

وسيتم بث الكلمة مباشرة من محطات التلفزة والاذاعات الايرانية ووسائل التواصل الاجتماعي بما فيها موقع القائد على الانترنيت KHAMENEI.IR.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 5 =