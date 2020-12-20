قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة يوم الممرض

وسيتم بث الكلمة مباشرة من محطات التلفزة والاذاعات الايرانية ووسائل التواصل الاجتماعي بما فيها موقع القائد على الانترنيت KHAMENEI.IR.
انتهى** 2344
طهران/ 20 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا – يلقي قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي كلمة متلفزة بعد ساعة من الآن بمناسبة ولادة السيدة زينب بنت الأمام علي ابن ابي طالب عليهما السلام ويوم الممرض.
وسيتم بث الكلمة مباشرة من محطات التلفزة والاذاعات الايرانية ووسائل التواصل الاجتماعي بما فيها موقع القائد على الانترنيت KHAMENEI.IR.
انتهى** 2344
تعليقك