قائد الثورة الاسلامية يلقي كلمة بمناسبة يوم الممرض

نيويورك/ 19 كانون الأول/ ديسمبر/ ارنا - في التقرير العاشر حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، ودعا جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إيران في إطار هذا القرار.