٢١‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٧:١٦ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84156776
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في رسالة وجهها الى وزير الطرق والتنمية الحضرية؛

وزير الصحة يطلب الغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى بريطانيا

وزير الصحة يطلب الغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى بريطانيا

طهران/21 كانون الأول/ديسمبر/إرنا- دعا وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سعيد نمكي، في رسالة وجهها إلى وزير الطرق والتنمية الحضرية، محمد اسلامي، دعا إلى إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى بريطانيا وذلك في سياق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة النوع المتحور من فيروس كوفيد-19 في بعض الدول.

وكتب سعيد نمكي في هذه الرسالة، وفقا للتقرير الوارد من وزارة الصحة، "تم مؤخرًا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19 في بعض البلدان، وخاصة في بريطانيا، والذي من المحتمل أن تكون شديدة العدوى. لذلك يرجى إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية بين إيران وبريطانيا اعتبارا من هذا التاريخ حتى إشعار آخر في سياق اتخاذ الإجراءات الاحترازية في هذا الصدد".

وفي ذات السياق أوعز نمكي الى نائبه بضرورة فحص جميع الوافدين بشكل مباشر أو غير مباشر من بريطانيا الى إيران خلال الأسبوعين الماضيين بعناية بالغة، وإجراء الاختبارات والحجر الصحي وتشديد العناية، وتكثيف المراقبة وإجراء اختبار الاصابة بفيروس كوفيد-19 في جميع نقاط الدخول الجوية واخضاع المسافرين للحجر الصحي والعناية الكاملة لحين تحديد نتائج الفحوصات ذات الصلة، وخاصة بالنسبة للرحلات الجوية الوافدة من الدول الأوروبية.

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