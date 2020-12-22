فنان ايراني يتألق في مسابقة منظمة "الفاو" الدولية للرسم

واحرز الفنان افشاري المرکز الاول بمسابقة الفاو الدولية للرسم التي أقيمت في 16 أكتوبر 2020 بمناسبة يوم الأغذية العالمي.

کما فاز افشاري بنفس المركز في النسخة السابقة من هذه المسابقات التي اقیمت في اکتوبر 2019.

یذکر أن منظمة الأغذية والزراعة العالمية تحتفل في 16 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام بيوم الغذاء العالمي، وهو يوم تأسيس المنظمة عام 1945 ميلادي.

وفي هذا اليوم تنظم أكثر من 150 بلداً في جميع أنحاء العالم فعاليات تعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع، ويعد هذا اليوم فرصة لإظهار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الجوع بحلول عام 2030.

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