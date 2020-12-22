إعلان قائمة المرشحين للفوز بجائزة المسابقة الوطنية لمهرجان "سينما الحقيقة"

وبحسب العلاقات العامة للمهرجان، أعلنت لجنة التحكيم المكونة من خسرو دهقان وعلي لقماني وسيد سليم غفوري وعلي راضي وايدا بناهنده ومرتضى بايه شناس وحسام إسلامي، عن قائمة المرشحين للجوائز في مختلف أقسام المسابقة المحلية على النحو التالي:

* أفضل مخرج وثائقي قصير

برنازة (شقيق الأرض) (علي أسدي ورسول دافاري)

دائما ليل دائما نهار (ياسر خير)

عن الأب، عن الموت (فرهاد بهبهاني)

فايو (بناه ‎برخدا رضایی)

بريزاد (مهدي إيماني شهميري)

خانجان (بابك طاهري)

* أفضل مخرج وثائقي نصف روائي

كل فاطمة (مهدي زمانبور كياساري)

على الأرض (محسن خانجهاني)

ف-ألف (فرشاد اکتسابی)

العودة مرة أخرى (فرهاد فرهرام)

هوبره (فتح الله أميري ونيما عسكري)

* أفضل مخرج وثائقي طويل

إملأ الفراغات (عطية زارع آرندي)

أحلام موشومة (مهدي كنجي)

المنزل (افسانه سالاری)

ثمانية عشر حريشة (مهدي شامحمدی)

اياقتشي (محمد حسن دامن زن)

الفجر هناك (محسن جهاني وهاشم مسعودي)

* أفضل باحث

الرسوم المتحركة الإيرانية (مهرداد شيخان)

طاهر (أمير مسعود حسيني)

العودة مرة أخرى (فرهاد فرهرام)

على الأرض (محسن خانجهاني)

مير ومار (أمين باك برور)

* أفضل مصور لفيلم وثائقي

كل فاطمة (داود رحماني)

أحلام موشومة (محمد حدادي)

برناز (شقيق الأرض) (رسول داوري)

آخر الأنفاس (فراز فدائيان)

فايو (فرشيد آذری)

* أفضل هندسة صوت

اليعسوب في البرك الجافة (أرش قاسمي) مهندس صوت

أحلام موشومة (حسن شبانکاره وأحمد صابري) مسجل صوت

إملأ الفراغات (محمد حسين إبراهيمي) مهندس صوت

رش يا (أمير حسين صادقي) هو ممثل الصوت

كل فاطمة (آرش قاسمي)

* أفضل مونتاج

برنازا (شقيق الأراضي) (بابك حيدري)

إملأ الفراغات (محدثه غلتشین عارفی)

بريزاد (صدرا شرق)

أحلام موشومة (امیر ادیب برور)

هوبره (مصطفى كندم‎کار وسوكل مرادي)

* أفضل مؤلف حوار أو نص أو راوي

طاهر مؤلف خطاب لنص: (أمير مسعود حسيني) الراوي: (سيامك صفري)

عودة مرة اخرى مؤلف نص الخطاب: (فرهاد فرهرام) الراوي: (شهرام درخشان)

على التراب مؤلف النص: (محسن خانجهاني وشهرام درخشان) الراوي: (شهرام درخشان)

* أفضل موسيقى

ثمانية عشر حريشة (أفشين عزيزي)

البيت (شيدا شهابي)

برانازا (شقيق الأراضي) (یاشار اطاعتی)

رش او (صبا ندايي)

آخر الأنفاس (كياوش صاحب نسق)

حشرات اليعسوب الجافة (سهراب شهيدي)

* أفضل فيلم (منتج)

كل فاطمة (سمیه زراعت کار و مهدی زمانبور کیاسری)

إملأ الفراغات (عطية زاري آرندي)

الرسوم المتحركة الإيرانية (مهرداد شيخان)

برانازا (شقيق الأرض) (علي أسدي ورسول داوري)

ثمانية عشر حريشة (مهدي شامحمدی)

واقيمت الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الإيراني "سينما الحقيقة"، بإدارة محمد حميدي مقدم ، خلال الفترة بين 15 -22 كانون الأول/ديسمبر عبر الانترنت.