٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84161166
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ظريف يبارك ميلاد السيد المسيح (ع) لمسيحيي المشرق

ظريف يبارك ميلاد السيد المسيح (ع) لمسيحيي المشرق

طهران/ 25 كانون الاول / ديسمبر/ ارنا – بارك وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ميلاد السيد المسيح عليه السلام لمسيحيي المشرق.

وافادت وکالة ارنا نقلا عن المركز الاعلامي للخارجية الايرانية ان ظريف كتب اليوم الجمعة في تغريدة على موقع تويتر : " في ميلاد السيد المسيح نبارك لكل مسيحيي شرقنا الأصيل لاسيما الذين يشاركوننا الإنسانية والوطن منذ فجر التاريخ والحضارة والذين لطالما ضحينا من أجل بقائهم إلى جوارنا وتعايشهم معنا في المنطقة. عسى أن يكون عاماً واعداً بإرادة الخير والحق والتسامح".

وكان وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرا نية محمد جواد ظريف قد بارك في تغريدة له يوم امس الخميس عيد ميلاد المسيح عليه السلام لجميع مسيحي العالم .

انتهى**م م**

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