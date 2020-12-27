نواب إيرانيون يدينون الحظر على جامعة المصطفى

وجاء في البيان، الذي قرأه روح الله متفكر آزاد، عضو هيئة رئاسة البرلمان: لقد كشف اعداء العلم ومعارضو التطور الإنساني مرة اخرى عن صورتهم الحقيقية، واستهدفوا هذه المرة مؤسسة عظيمة مثل جامعة المصطفى، التي تعتبر من أهم المؤسسات التعليمية الدولية، ولاشك إن هذا العمل دليل على عجز ويأس الادارة الأمريكية المتغطرسة أمام التقدم العلمي والثقافي للشعب الإيراني.

وندد النواب بالحظر المفروض على هذا المركز العلمي الدولي الذي يرفع شعار العدل والمعنوية والعقلانية، وأكدوا إن المجلس الثوري يعتبر ان الحظر الجاهل المفروض على هذه المؤسسة العلمية عمل غير أخلاقي وغير شرعي ومخالف لكافة المعايير الدولية، ويدينه بشدة، ويعلن دعمه الثابت لهذه المؤسسة المجيدة.

و أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إضافة اسم جامعة المصطفى الدولية إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ، التابع لهذا القسم.

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