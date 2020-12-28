دبلوماسي ايراني : توجد فرص كثيرة للتعاون التجاري بين طهران وبغداد

جاء ذلك في تصريح ادلى بها الدبلوماسي الايراني اليوم الاثنين خلال اجتماع "طاولة العراق" الذي عقد عبر الفضاء الافتراضي في غرفة فارس التجارية، وذلك بحضور ممثلين عن الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص لدى هذه المحافظة الجنوبية.

واضاف شصتي كريمي : ان البعثة الدبلوماسية الايرانية في العراق تدعم اصحاب القطاع الخاص ورجال الاعمال الايرانيين بمن فيهم المواطنون من اهالي فارس وستقف الى جانبهم دوما.

كما دعا الشركات الايرانية، الى التحلي بإرادة واقعية من اجل النشاط داخل العراق، وضرورة التعريف بالطاقات التي تحظى بها المحافظات الايرانية للشعب العراقي.

كما لفت القنصل العام الايراني في محافظة كربلاء المقدسة، الى انه رغم الجودة العالية للسلع الايرانية بما فيها منتجات محافظة فارس، لكنها لم تسجل حضورا قويا لدى السوق العراقية؛ داعيا الى تحديث الاتفاق الموقع سابقا بين غرفتي التجارة في فارس وكربلاء لمتابعة هذا الامر وتعزيز التعاون الثنائي في سياق ذلك.

من جانب اخر، اكد الامين العام لغرفة فارس التجارية "علي عوض بور"، خلال هذه الندوة المرئية، ان اصحاب القطاع الخاص لديهم طاقات وامكانيات وفيرة من شانها ان تلبي احتياجات السوق العراقية بواسطة السلع ذات الجودة العالية.

واكد عوض بور، ضرورة التخطيط طويل الامد من اجل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين فارس وكربلاء المقدسة.

الى ذلك، قال مساعد الشؤون السياحية والزيارة في محافظة فارس "سيد علي طبيب نيا" : ان الفرص متاحة لتعزيز العلاقات بين هذه المحافظة والمحافظات العراقية لاسيما التعاون في مجالات السياحة الدينية والعلاجية.

واضاف "طبيب نيا" خلال الندوة الافتراضية اليوم، اننا نعمل حاليا وفي سياق تنمية العلاقات بين فارس والعراق، على تسيير رحلات مباشرة من شيراز (مركز المحافظة) الى النجف الاشرف.

انتهى ** ح ع