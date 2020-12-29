ظريف: واشنطن مسؤولة عن تداعيات اي مغامرة محتملة

وافادت الدائرة العامة للاعلام في وزارة الخارجية الايرانية في تقرير لها اليوم الثلاثاء ان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني اجرى محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حول احدث القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وخلال هذه المحادثات استعرض وزير الخارجية الايراني وجهات نظر الجمهورية الاسلامية الايرانية المبنية على ضرورة مشاركة جميع دول المنطقة في ارساء الاستقرار والامن الشامل بعيدا عن تدخلات الاجانب وتجنب اي توتر.

واشار ظريف الى بعض التحركات المشبوهة والممارسات الاميركية الخبيثة في المنطقة وقال: ان مسؤولية تداعيات اي مغامرة محتملة ستكون على عاتق واشنطن.

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