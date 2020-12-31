خرازي: صفعات اقوى بانتظار قتلة القائد الشهيد سليماني

وقال خرازي في تصريح له مساء الخميس: ان خطواتنا للانتقام لدم الشهيد سليماني من الضالعين في اغتياله ستستمر وسنوجه لهم صفعات اقوى.

واكد انه لا ينبغي العمل بانفعال او تسرع لتحقيق هذا الهدف واضاف: انه يتوجب النظر اي اجراء في هذا الصدد يكون مؤثرا في الوقت المناسب.

واشار الى النفوذ الشعبي للشهيد سليماني وتاثير استشهاده لدى الشعب وقال: ان التشييع المهيب لجثمان الشهيد سليماني قد اظهر قوة نفوذه الشعبي تماما وكان ذلك في الواقع صفعة وردا على جريمة ترامب.

وحول التحركات العسكرية الاميركية الاخيرة في المنطقة قال: ان مثل هذه التحركات هي حرب نفسية قبل كل شيء وفي الواقع فان الاميركيين والصهاينة قلقون جدا ازاء ما يمكن ان تفعله ايران ولهذا السبب فقد اطلقوا حربا نفسية عبر التواجد العسكري في المنطقة او التصريحات التي يطلقونها هنا او هناك.

واكد خرازي: انه لا ينبغي الخوف من هذه الحرب النفسية وقال: انه يجب علينا التحلي بكامل الاستعداد وان تجاوزوا فانهم سيتلقون الرد الجاد بطبيعة الحال.

انتهى ** 2342