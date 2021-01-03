المرحلة الثالثة من انتاج لقاح كورونا المشترك مع دولة أخرى تنفذ في إيران فبراير المقبل

وأضاف نمكي في تصريح له اليوم (الأحد)، "ان وزارة الصحة تعمل على تقديم لقاح كورونا للشعب بطرق مختلفة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتوفير اللقاح الأكثر أمانا من الطريق الأكثر أمانا واتاحته للناس"، مضيفا ان وزارته كلفت فريقًا منذ فترة لتحديد الفئات الأكثر عرضة للخطر، استعدادا لبدء عملية التطعيم في البلاد. وأكد انه سيعلن عن التفاصيل في أول فرصة عند وصول اللقاح، وسيتم دعوة الفئات الأكثر عرضة للخطر لأخذ جرعة التطعيم.

وأضاف، "ان التجارب السريرية للأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح الأجنبي كانت الأنجع لحد الآن، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى، سنبدأ بالمرحلة السريرية الثانية من اختبار اللقاح".

وصرح نمكي: "نحن نتابع الحصول على لقاح آخر من دولة منتجة للقاح"، مضيفا، ان المرحلة الثالثة من التجربة السريرية لهذا اللقاح تبدأ في فبراير، واعرب عن أمله في البدء باستخدام اللقاح محلي الصنع في أواخر ربيع هذا العام.

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