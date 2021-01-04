موراليس: الفريق سليماني كان مدافعا قويا عن حق الشعوب ضد الاعتداءات الخارجية

وافادت ارنا انه بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني كتب رئيس جمهورية بوليفيا السابق " افو موراليس " في تغريدة على صفحته الخاصة بتويتر : " النضال ضد الإمبريالية له أبطال وشهداء في العالم ، كالشهيد القائد قاسم سليماني الذي اغتيل العام الماضي.

واضاف موراليس: ان الشهيد الفريق سليماني كان مدافعا قويا عن حق الشعوب ضد الاعتداءات الخارجية مؤكدا وقوف بوليفيا الى جانب الشعب الايراني في تكريم هذا القائد البطل.

وكان قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الحاج أبو مهدي المهندس وثمانية من رفاقهما استشهدوا صباح الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير 2020، في طريق مطار بغداد أثر هجوم ارهابي غادر قامت به طائرات امريكية مسيرة بأوامر مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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