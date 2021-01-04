مسؤول: على السفينة الكورية الجنوبية التعويض عن الاضرار التي الحقتها بالبيئة

واشار "مسعود بل مه" في تصريح له الاثنين الى ان منظمة الموانئ في كل دولة تتولى مسؤولية الحفاظ على البيئة البحرية وقال: ان السبب في توقيف السفينة هو تلويثها البيئة والانتهاك المتتالي لقوانين البيئة.

وتابع قائلا: ان السفينة الكورية الجنوبية قامت بتلويث البيئة البحرية ويتوجب عليها التعويض عن الاضرار التي الحقتها في هذا المجال.

يذكر انه تم الاثنين توقيف سفينة كورية جنوبية تحمل مواد كيمياوية ونفطية في الخليج الفارسي بسبب تلويثها البيئة البحرية.

واعلن مساعد مدير منظمة الموانئ والملاحة البحرية في هرمزكان للشؤون البحرية اسماعيل مكي زادة حول تفاصيل توقيف الناقلة: انه عند الساعة العاشرة من صباح الاثنين تم توقيف ناقلة مواد كيمياوية ونفطية باسم HANKUK CHEMI تحمل علم كوريا الجنوبية في طريقها من ميناء «الجبیل» السعودي الى ميناء «الفجیرة» الاماراتي حيث تم توقيفها حينما اقدمت على تلويث البيئة البحرية على بعد 11 ميلا من جزيرة تنب الكبرى.

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