تعزيز التعاون بين ايران وتركيا للتصدي الاكثر حزما للجرائم الحدودية

وقال العميد خرم نيا في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس بعد التوقيع على الاتفاق: انه سيتم وفقا لهذا الاتفاق التصدي بصورة اكثر حزما للجرائم الحدودية في طرفي الحدود الايرانية التركية.

واضاف: ان من ضمن نصوص الاتفاق توفير امن الحدود واسترداد المجرمين والتصدي للجرائم المنظمة وتهريب المخدرات والسلاح وكذلك تبادل الخبرات والتدريب.

وتابع العميد خرم نيا: ان هذا الاجتماع عقد في سياق اجتماعات قادة الشرطة في البلدين وبهدف ايجاد المزيد من التنسيق والتعاون بين شرطة محافظة اذربيجان الغربية والمحافظات الحدودية التركية الاربع، ومن المقرر ان تستمر هذه الاجتماعات بصورة فصلية.

واشار قائد قوى الامن الداخلي في محافظة اذربيجان الغربية الى التعاون الجيد بين شرطة الجمهورية الاسلامية الايرانية والتركية واضاف: ان التصدي للزمر الارهابية والمخربة كان من ضمن محاور الاجتماع.

واكد بان التعاون بين شرطة البلدين من شانه تعزيز امنهما وامن المنطقة.

وتم التوقيع على اتفاق التعاون بين قائد قوى الامن الداخلي في محافظة اذربيجان الغربية العميد مسعود خرم نيا ورئيس وفد قادة الشرطة في محافظات "فان" و"حكاري" و"آغري" و"ايغدير" آكانو آيدين.

يذكر ان لمحافظة اذربيجان الغربية حدودا مشتركة بطول 500 كم مع المحافظات التركية الاربع المذكورة.

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