ثلاثة إيرانيين بين المرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب دولي في آسيا لعام 2020

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في أحدث استطلاع له لنيل أفضل لاعب دولي في قارة آسيا 3 لاعبين إيرانيين يلعبون في النوادي الاوروبية لكرة القدم.

وتحتوي القائمة على أسماء كل من كاوه رضائي (مهاجم فريق شارلوا البلجيكي)، ومهدي طارمي (من ريو آفي وبورتو البرتغاليين)، وسردار آزمون (من زينيث الروسي)

و یمثل اللاعب الكوري سون هيونغ مين (توتنهام) ، اللاعب العراقي علي عدنان (فريق فانكوفر وايتكابس) ، اللاعب الياباني تاكيهيرو تومياسو (بولونيا) ، اللاعب الكوري لي كونغ (فالنسيا) واللاعب الياباني تاكفوسا كوبو(فياريال) من بين أفضل الخيارات في هذا الاستطلاع.

فإن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، اختير كأفضل لاعب في شهر ینایر الماضی في الدوري البرتغالي بعد أدائه الرائع في مباراة غيمارش وتوندلا.وفي وقت سابق، تم اختيار هذا اللاعب كأفضل لاعب في الاسبوع.

کما فاز لاعب المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ومهاجم فريق شارلوا البلجيكي "كاوه رضائي" بلقب افضل لاعب شهر اکتوبر الماضي في الدوري البلجيكي.

وفاز مهاجم المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم ومهاجم فريق زينيت الروسي "سردار ازمون" بلقب افضل لاعب اسبوع في اسيا خلال شهر اکتوبر الماضي.

وکان قدتم تصنيف هذا اللاعب ضمن أفضل 10 نجوم لكرة القدم في القارة الاسيوية من قبل موقع ترانسفير ماركت " Transfermarkt" الالماني.

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