طارمي أفضل لاعب دولي لالسبوع في اسيا

وقدم موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما في الأسابيع السابقة، المرشحين لجائزة افضل لاعب دولي فی اسیا في هذا الاسبوع.

وكان سامان قدوس(فريق برنتفورد الانجليزي) وشهریار مغانلو(سانتا كلارا البرتغالي) وعلي قلي زاده (شارلروا) على قائمة الاتحاد الآسيوي لنيل الجائزة ولكن تم اختيار مهدي طارمي كأفضل لاعب الاسبوع بنسبة 80.05٪ من الأصوات.

و يذكر أن مهدي طارمي الذي اختير كأفضل هداف للدوري البرتغالي في 2020 ، اختير كأفضل لاعب في شهر ینایر الماضی في الدوري البرتغالي بعد أدائه الرائع في مباراة غيمارش وتوندلا.

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