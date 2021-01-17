ظريف: قادة الدول الأوروبية الثلاث لم يفعلوا شيئا للحفاظ على الاتفاق النووي

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد،" إن قادة الدول الأوروبية الثلاث - التي تحتاج إلى التوقيعات والإذن من وكلاء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي - لم يفعلوا شيئًا للحفاظ على الاتفاق النووي. هل تتذكرون المبادرة الميتة لإيمانويل ماكرون أو رفض المملكة المتحدة سداد الديون المنصوص عليه في المحكمة؟ إن الاتفاق النووي على قيد الحياة بفضل إيران فحسب وليس الترويكا الأوروبية."

كما كتب وزير الخارجية في تغريدة أخرى: أيها الزميل العزيز، لقد بدأت حياتك المهنية في مجلس الوزراء ببيع الأسلحة لمجرمي الحرب السعوديين. كف عن الهراء بشأن إيران.

وذكر ظريف،" أنتم هم الذين تقومون بزعزعة الاستقرار في منطقتنا". مضيفا : "توقفوا عن حماية المجرمين الذين يقطعون منتقديهم إرباً ويستخدمون المعدات العسكرية المصنوعة في بلادكم لذبح الأطفال في اليمن".

انتهى