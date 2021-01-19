الايراني مجيد بتكي يفوز بلقب افضل ممثل في مهرجان بريطانيا السينمائي

وجاء اختيار "بتكي" كافضل ممثل في مهرجان بريطانيا السينمائي، على مشاركته بفيلم "ديكري" (الشخص الاخر) القصير والذي استضافه المهرجان خلال دورته الحالية.

يذكر ان لغة فيلم "ديكري" القصير كردية وقد انتج بالتعاون مع المنتج الهندي "رافندر داكا" في محافظة كردستان (غرب).

وشارك في هذا الفيلم عدد من ابرز الممثلين الايرانيين، بمن فيهم "مجید بتکي، شنیا مظفریان، محمد کرمانشاهي، آسیه مرادي زر، حدیقه محمودي، شیوا صوفي، محمود یكما".

وقد سبق لفيلم "ديكري" القصير، ان حقق نجاحات خلال مشاركته في عدد من مهرجانات محلية ودولية اخرى.

انتهى ** ح ع