مصر والأزهر ومكانتهما الجديدة

وقال السفير الايراني السابق لدى الفاتيكان محمد مسجد جامعي في الاجتماع: بعد فترة وجيزة من سقوط نظام حسني مبارك تعرضت الكنائس والشخصيات وحتى الأقباط العاديين في مصر للهجوم، بينما يشكل الأقباط نسبة كبيرة من المجتمع المصري ، وانضم الكثير منهم الى الثوار ولجا أصحاب النفوذ في الأيام الأولى من سقوط مبارك إلى شيخ الأزهر وطلبوا منه دعم الأقباط ، وبالطبع رحب بهم الازهريون، رغم أن دور الأزهر في تلك الأيام كان هامشيا وكان رؤساء الأحزاب والطوائف معروفين وكانت لديهم خلفيات أو شعارات دينية وأحياناً وطنية.

وكان الأزهر عمليًا هو العامل الأكثر أهمية في سد الفجوة بين المسلمين والأقباط. كانت طبيعة هذه الفجوة دينية بشكل أساسي ، وبالتالي يجب أن تكون معالجتها ذات طبيعة دينية.

والأهم من ذلك كان الأزهر مقبولاً من قبل الحكومة والأقباط. لذلك أصبح الأزهر أهم ركن من أركان الوحدة والتلاحم الإسلامي المسيحي ، وقد أخذ الازهر هذه المسؤولية على عاتقه بحسن نية ومراعاة جميع الملاحظات. وكان هذا أحد أهم العوامل التي حالت دون تحول ضجة "الدعاية المعادية للإخوان" إلى "دعاية معادية للإسلام"، وكانت هذه خدمة عظيمة بالفعل.

الموضوع الاخر يعود للمسلمين في مصر أنفسهم. على الرغم من التشاؤم النسبي تجاه الأزهر من جانب بعض المسلمين، وكذلك الى دعايات مجموعة من الإخوان المسلمين الذين كانوا بواجهون مشاكل مع الأزهر في الماضي ، إلا أن الغالبية كانت لهم نظرة إيجابية تجاه الازهر وقد جعل تأزيم الاوضاع هذه الرؤية أكثر إيجابية اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا ودينيًا.

والحقيقة أن القوات المسلحة المصرية ، على عكس بعض الدول العربية ، لديها ميول دينية ، وموقع الأزهر مهم بالنسبة لها، ولولا هذا الموقف لما تمكّن الجيش من الحفاظ على وحدته. لقد اجتاز الجيش المصري مسارات خطيرة بعد سقوط مبارك ، وكان من المحتمل جدًا أن يفقد تماسكه ووحدته لو لا هذا الموقف وكان للازهر الأهمية الكبرى لديه.

والنقطة الأخرى هي أن الأزهر لطالما كان أهم مركز ديني وتعليمي ودعائي في العالم السني ، وكانت هذه نقطة مهمه وحتى نعمة عظيمة للمصريين الذين أرادوا باستمرار التفوق على العرب والمسلمين أيضًا. وكان المصريون يحترمون الازهر لأسباب قومية بغض النظر عن العوامل الدينية واكتسب هذا الاتجاه أهمية مضاعفة بعد سقوط مبارك.

خير مثال على ذلك كان زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للإمارات في عام 2019. كانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها البابا شبه الجزيرة العربية ، وبالنسبة للشعب الإماراتي ، نظرًا لنهجهم السياسي والدعائي ، كانت هذه الزيارة مهمة للغاية وكان من المقرر أن يوقع البابا ونظيره المسلم وثيقة الأخوة الإنسانية. لكن لم يكن بمقدور رجل دين اماراتي ان يوقع هذه الوثيقة. أولاً ، لانه كان اقل مكانة من أن يتناسب مع رئيس الكنيسة الكاثوليكية ، وثانيًا ، لم يكن رجال الدين في الامارات لديهم صلة لمؤسسة كبيرة وعريقة مثل الأزهر ، لذلك تم توجيه الدعوة للشيخ الأزهر لتوقيع الوثيقة .

وكان توقيع هذه الوثيقة مهمًا من وجهة نظر الرأي العام ، وبالتالي تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل الجمعية العامة الخامسة والسبعين للأمم المتحدة في 4 فبراير "اليوم العالمي للإخوة الانسانية". واكد توقيع الوثيقة على أهمية الأزهر وشيخه ، وكان هذا شرفًا عظيما للشعب المصري وحكومته وكانت النتيجة استمرار استقرار مكانة الأزهر.

الحقيقة هي أن العديد من الشخصيات الغربية الدينية والسياسية والاجتماعية يريدون الآن التواصل مع مراكز مثل الأزهر التي لديها قبول ديني للتحدث حول الإسلام ، بدلاً من الجماعات المتطرفة.

العلاقات بين إيران ومصر في الوضع الراهن..هل هناك أي إمكانية للتحسين على الإطلاق؟

بغض النظر عن إرادة الحكومتين وحتى مستقلا عن نوع الحكومة ، الحقيقة هي أن مصالحنا ومصالح مصر في السنوات التي تلت الثورة المصرية كانت بشكل عام في صراع مع بعضها البعض. مصر بحاجة إلى الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي وهم بحاجة إلى مصر. ان هذه الدول تخاف من إيران ، حتى في أحسن الأحوال ، تمامًا كما كانت تخاف من عراق صدام ، وبالتالي فهي بحاجة إلى قوة إقليمية يمكن الاعتماد عليها ، وهي مصر أساسًا. على الرغم من وجود دول مثل باكستان مصر بحاجة ان تظهر نفسها كالمدافع عن الدول الخليجية ضد إيران ، وأن أمنها جزء من أمنها. ويمكن لمصر قول ذلك بوضوح في ظل قطع علاقاتها مع ايران. فهي تستفيد من عدم وجود علاقة مع إيران.

في التسعينيات ، كلما كانت علاقته مع الأمريكيين متوترة ، أعطى إيران الضوء الأخضر ، وكلما كانت هذه العلاقة جيدة وودية ، كان أكثر انتقادًا. كان في الواقع يلعب بأوراق إيران. على الرغم من عدم إمكانية هذه اللعبة في الوقت الحالي ، لأن الظروف تغيرت تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة لها، إيران تشكل تهديدًا داخليًا لتماسكه الديني والاجتماعي ، وهي قضية تهم كل من مصر والأزهر ، وعلى وجه الخصوص الجماعات الإسلامية السلفية ، التي هي عمومًا مدعومة من السعوديين. الهدف ليس جعل العلاقة معادية في بعض الحالات لدينا مصالح مشتركة ، لكن من الصعب جدًا إدارتها بطريقة تنشط العلاقات الثنائية. لأنها ليست مجرد قضية سياسية بالنسبة للطرف الآخر ، فهي اجتماعية ودينية أيضًا ، ولا يمكنه السيطرة عليها في الوقت الحالي.

بالنظر إلى أن الأزهر حاول أن يكون مؤسسة مستقلة وإلى حد ما كان كذلك ، لكن على الرغم من الاعتراف بالديانة الجعفرية ، ليس له علاقة فعالة بالشيعة ما هو السبب؟

والحقيقة هي أن الازهر مؤسسة تاريخية ودينية عظيمة، يعتبر كونها مؤسسة امتيازًا لها وفي نفس الوقت تفرض قيودًا. ومن اهدافها الاساسية الحفاظ على هيبة السنة ومن الطبيعي انها لا تتسامح مع اي نوع من الدعاية الدينية وتعارضها.

ونقطة أخرى هي أنها مؤسسة مصرية وعلى الرغم من استقلالها النسبي ، لكنها بشكل عام تعمل في إطار المصالح الوطنية ولا يمكنها التفكير والعمل خارج هذا الإطار وهي في النهاية ملك للعرب ولا يمكنها الوقوف في وجه التيار الحاكم و إن الأنظمة العربية المؤثرة هي التي تحدد التيار الحاكم ، وبالطبع تختلف هذه الأنظمة في فترات مختلفة. حاليا ، التيار العربي الحاكم مرتبط بالسعودية والإمارات وحلفائهما.

بالنظر إلى أن الأزهر تمكن من ترسيخ نفسه في بيئة سنية تنافسية ، فهل يمكن لمدرسة قم أيضًا أن تخلق في ذهنها صورة مفادها أنه إذا أراد العالم غير الإسلامي حل مشكلة مع التشيع ، يمكنه الدخول في حوار مع المدرسة الدينية؟

على سبيل المثال ، لا مكان لطوائف مثل الإسماعيليين والزيديين في المدرسة الدينية الإيرانية ، ولا يمكننا الادعاء بأنها مركزية ، ولم تستطع المؤسسات الأخرى سد هذه الفجوة. في الأساس ، تختلف البنية الدينية للمجتمع الشيعي عن المجتمع السني. هناك عوامل كثيرة فعالة في تشكيل هذين الهيكلين ، ومن أهمها قضية المرجعية. على الرغم من أن المرجعية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحوزات العلمية ، إلا أنها في نفس الوقت حقيقتان. بين السنة ، الاثنان قريبان من بعضهما البعض وأحيانًا حقيقة واقعة.

يمكن مخاطبة الحوزة العلمية للآخرين كمركز موثوق به ولكنه مسؤول ، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي نسيان أهمية حوزة النجف العلمية هنا ومن الضروري إجراء التنسيق اللازم بين الاثنين.

لسبب ما ومن وجهة نظر آخرين لا تقل أهمية النجف عن قم. برأيك ، بالنسبة لمدرسة قم ، مقارنة بمكانة الأزهر في مصر ومكانتها الخاصة في العالم السني ، كيف يمكن أن تستخدم هذه المؤسسة كنموذج فعال ومفيد لاكتساب مكانة مماثلة بين الشيعة؟

باختصار ، المسألة هي أن الحوزة العلمية يجب أن تحاول الحفاظ على استقلالها في الخارج وألا تبدو وكأنها تعتمد على الحكومة أو في خدمتها ؛ بطريقة ما ، يعتقد المراقبون أنه مستقل.

تتناسب أهمية الحوزة العلمية مثل أي مؤسسة كبيرة ومؤثرة أخرى في العالم اليوم ، مع استقلاليتها. الأزهر عمليًا لا يفعل شيئًا خارج إطار المصالح الوطنية لمصر ، لكنه يحاول أن يقدم نفسه إلى جانبهم وليس كأداة في أيديهم. لا يحاول الأزهر تعريف نفسه على أنه تابع للحكومة. لذلك يحافظ على موقعه. بالطبع ، هذا يختلف عن الموضوع الذي تؤكده السلطات العامة ، وهي أن تكون الحوزة العلمية مستقلة وأن تظل مستقلة. من المهم أن ينظر الآخرون إلى الحوزة العلمية كمركز علمي وديني مستقل.

برأيك ، هل يمكن أن يكون التفاعل المفيد والارتباط العلمي والديني للحوزة العلمية مع الازهر ان يكون فعالاً في تحسين العلاقات بين الشيعة والسنة؟

الحقيقة أن جزءًا مهمًا من المشاكل الحالية بين الشيعة والسنة له طابع سياسي ، على الرغم من أنه يتجلى بطريقة دينية. بالطبع ، هناك عوامل تاريخية وثقافية وأيديولوجية مختلفة لكل منها نصيب في هذا ، لكن تحقيق هذه المجموعة يرتبط حاليًا ارتباطًا وثيقًا بالصراعات السياسية والجيوسياسية. ستستمر هذه المشكلة حتى يستقر الوضع السياسي وترسم حدود النفوذ. يُعتقد عادة أن التقارب والتلاحم والوحدة بين الشيعة والسنة هو الذي يحل المشاكل ويؤدي إلى التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والديني ، والعكس هو الصحيح. إن التقارب بين الشيعة والسنة ووحدتهم ناتج عن التقارب السياسي.

يجب أن يُنظر إلى حالة الأزهر وعواقب العمل معه في هذا السياق العام. هم وحدهم لا يستطيعون فعل ما نتوقع منهم القيام به. بالطبع ، إذا أصبح الوضع العام أكثر إيجابية ، لكن بدون هذا السياق السياسي ، لا يمكن فعل أي شيء مهم. التوترات الداخلية في كل من دول المنطقة والتوترات الإقليمية الناتجة عن الخلافات والتنافس بين هذه الدول وإيران لأسباب مختلفة تؤدي إلى زيادة الخلافات بين الشيعة والسنة. من أجل استيعاب أو تبرير خلافاتهم مع إيران ، يضطرون إلى اتهام الشيعة بقضايا تكمن في مواردهم التاريخية والثقافية ، وهذا يخلق علاقة عدائية بين الشيعة والسنة. ومع ذلك، في حال ساد الهدوء والاستقرار ، يمكن تقليل المشاكل بين الشيعة والسنة.

انتهى** 1453