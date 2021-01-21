الرئيس روحاني : الذين تآمروا لإركاع ايران سقطوا اذلاء مفضوحين

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الجمهورية، بمراسم تدشين مصفاة "بيدبلند" للغاز في مدينة بهبهان بمحافظة خوزستان (جنوب شرق).

واضاف روحاني : ان اولئك الذين دبروا وخططوا ضد ايران، انكشفوا على حقيقتهم البغيضة خلال الايام الاخيرة من حياتهم السياسية؛ وقد راى العالم والشعوب جميعا بان هؤلاء كانوا منذ البداية اعداء للديمقراطية والبرلمان، وكما سبق ان استهدف المستبدون بمدافعهم المجلس الوطني (في ايران)، فقد ارسل هؤلاء رعاعهم لمهاجمة الكونغرس (الامريكي) وهدمه.

وتابع : هؤلاء كانوا منذ البلداية اعداء للديمقراطية، لكن في نهاية المطاف انكشف للجميع مدى الجرائم التي ارتكبت على يد هذه الادارة الارهابية بحق الشعب الامريكي والعالم.

يتبع ...** ح ع